تهرب من سداد 11 مليار جنيه.. تفاصيل حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يوما

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:37 م
رجل الأعمال صلاح دياب
رجل الأعمال صلاح دياب
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خبرًا هامًا بخصوص حبس رجل الأعمال صلاح دياب، موضحًا أنه تم تجديد حبسه 15 يومًا. 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن صلاح دياب تهرب من سداد 11 مليار جنيه للضرائب.

ولفت أحمد موسى، إلى أن تم حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا في قضايا استيلاء على أراضى الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص بالإضافة لاتهامه في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11 مليارًا و135 مليون جنيه.



وأشار أحمد موسى، إلى أن القانون يطبق على الجميع، مؤكدًا ان هذا الرقم ضخم وكبير، حيث تم حصر هذه الأموال وتم إصدار بيان بها. 

وأكد "الإعلامي" أن التهرب الضريبي، جريمة مخلة بالشرف فى مصر وفى جميع دول العالم.

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