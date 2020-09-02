تصريح مثير من والد ميسي حول مستقبل ابنه مع برشلونة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تنتظر جماهير برشلونة نتائج  الاجتماع الحاسم بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، مع خورخي ميسي، والد اللاعب ليونيل ميسي، قائد الفريق، ووكيله، لمعرفة وتحديد مستقبل النجم الأرجنتيني مع البارسا.


وقال وكيل اللاعب في تصريحات سريعة لقناة كواترو حين سأله المراسل: هل سيغادر ميسي برشلونة؟، فأجاب: لا أعرف شيئًا، وبعدها سأله المراسل: كيف ترى مستقبل ميسي مع برشلونة؟، فأكد والد اللاعب: «صعب، صعب جدًا.

وعن مفاوضات  مانشستر سيتي الإنجليزي مع ميسي، قال: لا أعلم، لا يوجد شىء بخصوص هذا الأمر، ولم أتحدث مع بيب جوارديولا، مشيرًا إلى أن محاولة تسوية الأمور مع «بارتوميو» أمر صعب للغاية.

يُذكر أن الدولي الأرجنتيني تقدم في وقت سابق بطلب الرحيل عن برشلونة، وهو ما أشعل أروقة الكامب نو، إذ ينتظر الجميع الاجتماع بين والد اللاعب الأرجنتيني ورئيس النادي لمعرفة المصير النهائي للاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي رحيل ميسي خورخي ميسي برشلونة

أخبار تهمك

ديانج يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من والد ميسي على الأزمة الطاحنة مع برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

سواريز يختار ناديه الجديد رسمياً

منذ أقل من ساعتين

النني يقترب من الرحيل عن صفوف الآرسنال

منذ ساعة و 22 دقيقة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يخطط لضم ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

حرب جديدة بين الأهلي وبيراميدز بطلها نجم زملكاوي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

العقوبة الأكبر.. سر تغريم كهربا مليون جنيه بعد خناقة الشناوي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

شقيق عبدالوهاب: رحلت عن الأهلي بسبب هذا اللاعب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريح مثير من والد ميسي حول مستقبل ابنه مع برشلونة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. برشلونة يكشف عن موعد رحيل ميسي

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

بارتوميو ينهار.. خورخي ميسي يحسم قضية موكله

ليونيل ميسي يذل بارتوميو

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

09:30 م

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

08:29 م

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

08:03 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب