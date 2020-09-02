تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يقترب من ضم رجب بكار نهائيا

كشفت مصدر داخل الزمالك، عن حصول مسؤولي الأبيض على توقيع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، تمهيدا لضمه إلى قلعة ميت عقبة، مطلع الموسم الكروي الجديد.

وأوضح المصدر أن الزمالك حصل على توقيع رجب بكار لاعب بيراميدز لمدة 3 سنوات لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد أن هناك مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي الزمالك من أجل التعاقد مع عبدالله بكري لاعب بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

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