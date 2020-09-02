شركة "سنيرجي" تطرح الإعلان التشويقي لفيلم "موسي"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت شركة "سنيرجي" للانتاج السينمائي، الاعلان التشويقي الأول لـ فيلم "موسي" للفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتامعي "فيس بوك".

يذكر أن فيلم "موسى" انتاج مشترك بين شركة سينرجى فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصرالعالمية، وذلك لضخامة الانتاج واستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وتدور أحداثه الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث،حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

يشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، إياد نصار، وسارة الشامي، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

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موسي محمود كريم عبدالعزيز فيلم موسي ساره الشامي بيتر ميمي

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