ننشر أبرز توصيات الصحة العالمية بشأن العام الدراسي الجديد

أيام قليلة وينطلق مارثون عودة النشاط الدراسي وسط حالة من القلق والتوتر بين أولياء الأمور خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة إستعدادها التام لمواجهة أي إحتمالية لجائحة ثانية من الفيروس.





ومن جانبها فقد حرصت منظمة الصحة العالمية علي تقديم مجموعة من النصائح والأرشادات الخاصة لأولياء الأمور للتعامل مع الوضع والوقاية من إنتشار الفيروس والحفاظ علي صحة أبنائهم من الخطر.





وفيما يلي نرصد ابرز النصائح التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لأولياء الأمور تزامنا مع عودة النشاط الدراسي..