ننشر أبرز توصيات الصحة العالمية بشأن العام الدراسي الجديد
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:51 م
محمد الطحاوي
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أيام قليلة وينطلق مارثون عودة النشاط الدراسي وسط حالة من القلق والتوتر بين أولياء الأمور خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة إستعدادها التام لمواجهة أي إحتمالية لجائحة ثانية من الفيروس.
ومن جانبها فقد حرصت منظمة الصحة العالمية علي تقديم مجموعة من النصائح والأرشادات الخاصة لأولياء الأمور للتعامل مع الوضع والوقاية من إنتشار الفيروس والحفاظ علي صحة أبنائهم من الخطر.
وفيما يلي نرصد ابرز النصائح التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لأولياء الأمور تزامنا مع عودة النشاط الدراسي..
1- التنبيه علي الطلاب بالتباعد والحرص علي آداب العطس والسعال، والنظافة الشخصية.
2-الالتزام بتعليمات المدرسة الخاصة بالوقاية من الفيروس.
3-لابد أن يكون هناك مرونة من جانب المدرسة لقبول غياب الطلاب أثناء المرض.
4-مراقبة الحالة الصحية للطلاب بشكل دائم.
5-الابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن متر
6-تحية الناس بتلويح اليد.
7-البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض.
8-تنظيف الأسطح والأشياء التي تلمس باستمرار.
9-السعال أو العطس في الكوع المتني أو المنديل والتخلص منه فورا.
10-ارتداء الكمامة عند اللزوم.
11-الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
12-غسل اليدين بالماء والصابون وفركهما جيدا بالكحول.
13-عدم وصم من تعرضوا للمرض.
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