الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 73 ساعة المقبلة

الأرصاد الجوية تعلن عن حالة طقس الـ3 أيام القادمة | كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 73 ساعة المقبلة بدءا من غد الخميس وحتى يوم السبت القادم.





حالة الطقس غدا الخميس 3 - 9 - 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة أن طقس غداً الخميس يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس الموافق 3/9/2020، القاهرة 34 - 24، والسواحل الشمالية 31- 24، وجنوب سيناء 39- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 37 و43 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلاً.





حالة الطقس يوم الجمعة 4 - 9 - 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة

وقالت الهيئة أن طقس الجمعة الموافق 4/9/2020، سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 35- 24، والسواحل الشمالية 32- 24، وجنوب سيناء 40- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و43 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلاً.



حالة الطقس يوم السبت 5 - 9 - 2020 ودرجات الحرارة المتوقعة

وتابعت الهيئة أن طقس السبت المقبل الموافق 5/9/2020 ، يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد و جنوب سيناء.

وستكون درجات الحرارة على القاهرة 36- 24، والسواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 40- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 40 و44 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلاً.



طقس الـ3 أيام القادمة