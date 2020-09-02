عقب زيارته لمركز والتر الطبي.. تعرف على الحالة الصحية لـ ترامب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:37 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد مرسي
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هذا شيء لا ينتهي! الآن يحاولون القول إن رئيسك المفضل، أنا، ذهب إلى مركز والتر ريد الطبي، بعد أن عانى من سلسلة من الجلطات الدماغية الصغيرة هذة أخبار كاذبة، "ذلك لا يحدث مع مرشح آخر للرئاسة" ربما كانوا يقصدون مرشحًا آخر من حزب آخر!".

بهذة الكلمات أطلق الرئيس الأمريكي دونلد ترامب تغريدة عبر حسابة الرسمي علي موقع تويتر بعد إنتشار أنباء تفيد بتعرض الرئيس الأمريكي لمجموعة من الجلطات الدماغية الصغيرة وخاصة بعد قيامة بزيارة لمركز والتر ريد الطبي.

أنباء تؤكد وأخري تنفي تعرض الرئيس "ترامب " الي أعياء شديد وقيامه بإجراء فحوصات طبية وفيما يلي نرصد الحالة الطبية للرئيس الأمريكي كما يلي..

البداية تعود لعام 2019 وتحديدا يوم 16 نوفمبر 2019 عندما ظهر الرئيس الأمريكي دونلد ترامب في حوالي الساعة 2 مساءً، فجأة في سيارة شيفروليه مدرعة واقتيد إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

في ذلك التوقيت أصدرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض آنذاك "ستيفاني جريشام" بيانًا أكدت فيه أن ترامب رجل يؤمن بأن الوقاية خير من العلاج وتحسبًا لانتخابات صعبة للغاية في المستقبل إذا ما عانى من عرض ما وقرر أجراء الفحوصات الطبية للإطمئنان.

تلك التبريرات لم ترضي وسائل الإعلام والمهتمون بالشأن الأمريكي ليخرج طبيب الرئيس الأمريكي، شون كونلي، بمذكرة تزعم أن "جدولة حالات عدم اليقين" توضح سبب ظهور الرحلة وأنها محفزة في الوقت الحالي، وأنها كانت "جزءًا من الرعاية الوقائية الأولية المنتظمة التي يتلقاها الرئيس الأمريكي طوال فترة عام أطلق عليه اسم "الفحص المؤقت"، ومن المقرر أن يتبعه "فحص أكثر شمولًا" في عام 2020.

مع مطلع العام الجاري لم يقم الرئيس الأمريكي بأي زيارة الي مركز والتر كما كان متوقع ولكن خلال الساعات الماضية قرر "ترامب" القيام بزيارة الي المركز الطبي ليفتح من جديد المجال للبحث والسؤال عن مدي صحته ؟ ولماذا تأخر كل هذا الوقت من أجل زيارة المركز الطبي؟.

ومن جانبه فقد كشف طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي وقدرته على القيام بمهام وظيفته وذلك بعد انتشار أنباء عن أنه يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

وقال الطبيب شون كونلي في بيان "يمكنني أن أؤكد أن الرئيس ترامب لم يتعرض لجلطة كبرى أو بسيطة أو لأي حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية ولم يخضع لفحص لتحديد إصابته بذلك، مثلما ورد بشكل غير صحيح في وسائل الإعلام".

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