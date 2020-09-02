رابط www.tansik.egypt.gov.eg لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2020





يبحث الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020، عن رابط www.tansik.egypt.gov.eg الخاص بموقع التنسيق لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2020.





وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفّار، أعلن بدء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة.





وذلك لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء ١ سبتمبر، وحتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر 2020.





وكشف وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ستبدأ بواقع 317 درجة فأكثر بنسبة 77.40% باجمالى عدد 194448 طالب، بالنسبة للشعبة العلمية.





وأضاف انه بالنسبة للشعبة الأدبية فإن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية من التنسيق 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% بإجمالى عدد طلاب 60064 طالب.





رابط الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني





ويمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





ثم يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس الخاص به والرقم السري، وبعد الدخول على لوحة تسجيل الرغبات يبدأ في تسجيل رغباته وفقا للتوزيع الجغرافي.





حيث يمكن للطالب تصنيف الرغبات على أساس جغرافي أو على أساس التخصص.





ومن الأفضل أن يقوم الطالب بترتيب الكليات بحسب التوزيع الإقليمي توفيرا للوقت ولعدم اختيار ترتيب خاطيء.





ويتم تقسيم كليات التوزيع الجغرافي بحسب 3 دوائر الأولى أ وهي محل إقامة الطالب، والثانية ب وهي الأبعد نسبيا والأخير ج وهي الأبعد عن محل الإقامة.





ويمكن للطالب اختيار الكلية التي يرغب فيها بعد استنفاذ الكليات من نفس التخصص في نطاقه الجغرافي.





وبعد الانتهاء من تتريب الرغبات والتأكد من موافقتها للاختيار الصحيح للطالب يقوم الطالب بالحفظ.





ثم يقوم الطالب بطباعة ورقة أو بطاقة الرغبات أو حفظها على جهازه الشخصي حتى يعود لها مرة أخرى لحفظ حقه.



