تنطلق في 5 محافظات.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة وعي للتنمية المجتمعية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:27 م
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
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ينطلق برنامج وعي للتنمية المجتمعية، في خمس محافظات، لتوعية الأسر المصرية، من خلال المرأة والرائدات المجتمعيات اللاتي يقودن تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية،

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة وعي للتنمية المجتمعية برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

١. يعتبر برنامج وعي للتنمية المجتمعية، منهج متكامل للقضايا المجتمعية، للاستثمار في البشر ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية.

٢. يمد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة وادماج هذه الرسائل في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي.

٣. يساهم في بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات.

٤. يعتبر البرنامج نواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

٥. ويقوم وعى بتشكيل الوعى الايجابى تجاه 12 قضية مجتمعية وهى "التمكين الاقتصادى، التعليم والمعرفة ومحو الامية، صحة الام والطفل، التربية الوالدية الايجابية، الاكتشاف المبكر للاعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الاناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى".

٦. ينطلق برنامج وعي للتنمية المجتمعية، في محافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى والشرقية والمنيا وأسيوط.

٧. يرجع اختيار على أساس نسبة العنف بكل محافظة، وسيتم تطبيقه في المحافظات كلها.

٨. يستهدف البرنامجوحوالي 60 ألف أسرة في 5 محافظات كبداية، وسيتم تعميمه على المحافظات كلها.

٩. ويتم تدريب المدربين وهم عبارة عن مسؤولي المرأة والرائدات المجتمعيات وهن مكلفات الخدمة العامة، واللاتي بدورهن بعد ذلك سيفتحن فصولا لخدمة ما يتراوح بين 10 أسر و12 أسرة للفصل الواحد وسيتم توعيتهم في المراحل المختلفة.

١٠. الرائدات المجتمعيات يجب أن يكن حاصلات على شهادة متوسطة بحد أدنى، أما مكلفات الخدمة العامة فيكن خريجات الجامعات والمعاهد العليا.

١١. يتطرق البرنامج إلى المواطنة، وأن المصريون جميعًا مثل بعضهم البعض في الحقوق، ويتم التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وكانت الدكتورة آمال زكى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لبرنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، أكدت أن البرنامج يستهدف 60 ألف أسرة فى 5 محافظات كبداية، ويجرى تدريب المدربين وهم مسؤولى المرأة والرائدات المجتمعيات وهن مكلفات الخدمة العامة، واللاتى سيفتحن فصولًا لخدمة ما يتراوح بين 10 أسر و12 أسرة للفصل الواحد.

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وعي للتنميه محافظات برنامج وعي الخدمه العامه التنمية المجتمعية

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