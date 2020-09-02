إقبال كثيف لليوم الثاني على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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لليوم الثانى من أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١، يتوافد بكثافة طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية عبر معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قد وجه بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب واولياء أمورهم والعاملين بمكتب التنسيق.

وأكد ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم توفير كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال مكاتب التنسيق بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة متناهية.

ففى كلية الحاسبات والمعلومات... استقبلت منذ التاسعة صباحا معامل التنسيق الالكتروني بالكلية طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم حيث شهدت معامل التنسيق إقبال كثيف ولكنه منظم دون وجود اى تكدسات أو تزاحم بفضل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى اتخدتها إدارة الكلية. 
ويذكر إن هناك إقبال من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق للالتحاق بالكليات التى تواجدت بها اماكن شاغرة ومنها كلية الحاسبات والعلوم والالسن بجامعة عين شمس وكليات العلوم والاعلام للشعبة العلمية كما توافرت اماكن فى كليات الحقوق والاداب والتجارة لطلاب العلمى بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، اما لطلاب الشعبة الادبية فقد توافرت اماكن لهم بنفس الكليات ولكن فى جامعات الاقاليم.

وتوافد بكثافة طلاب المرحلة المرحلة الثانية للتنسيق الجامعى لعام 20212020، لتسجيل رغباتهم عبر معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب من الساعات الأولى لعمل المعامل وسط اهتمام كبير من ادارة الكلية برئاسة أ.د. مصطفى مرتضى عميد الكلية بتحقيق التباعد بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، والتعقيم والتطهير المستمر القاعات والمعامل. 

كما يحرص مرشدين المعامل بالكلية على تقديم النصائح للطلاب اثناء تسجيل الرغبات لتفادى وجود أخطاء حيث يلتزم مكتب التنسيق برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقا لأخر تسجيل قام به الطلاب فى حدود القواعد والشروط.

كما توافد الطلاب بكثافة على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الهندسة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والتى وفرت معملين بطاقة ١٠٠ جهاز حاسب آلى متصل بشبكة الإنترنت وخصصت مرشدين مدربين على تقديم العون والمساعدة للطلاب لتسجيل رغباتهم بشكل صحيح دون وجود اى معوقات.

ولليوم الثانى تحرص الاستاذه الدكتوره رقيه شلبي عميد كليه البنات جامعه عين شمس على تفقد معامل التنسيق الالكتروني بكليه البنات للاطمئنان على حسن سير الأداء داخل المعامل مشددة على الإلتزام بالاجراءات الوقائيه الاحترازيه بالكليه، مؤكدة على توفير الكمامات والمواد المطهرة وتعقيم المعامل بشكل دوري، موجهة الطلاب والعاملين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك وسط إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية.

اما فى معامل التنسيق الالكتروني بكلية الزراعة كان الاقبال متوسط من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات وسط توفر كافة الامكانيات الوقائية ووجود فرق مساعدة للطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم.
إقبال كثيف لليوم الثاني على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
إقبال كثيف لليوم الثاني على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
إقبال كثيف لليوم الثاني على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
إقبال كثيف لليوم الثاني على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
إقبال كثيف لليوم الثاني على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
إقبال كثيف لليوم الثاني على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
إقبال كثيف لليوم الثاني على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس
إقبال كثيف لليوم الثاني على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

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جامعة عين شمس المرحله الثانيه المرحلة الثانية للتنسيق التنسيق الإلكتروني

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