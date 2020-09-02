15 منهم بالمرحلة الثالثة.. بشائر سارة بشأن لقاحات كورونا

خرجت عدد من البشائر السارة بشأن لقاحات فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة الحالية، في ظل سعي العلماء في مختلف دول العالم لاكتشاف لقاح يقضي على الوباء بشكل نهائي بعد أن ظهر في الصين نهاية 2019، ثم انتقل إلى باقي الدول.





وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز البشائر التي خرجت بشأن لقاحات فيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة:





- هناك 15 لقاح دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واللقاحات جميعها آمنة والعالم أصبح لديه خبرة في انتاج اللقاحات، حسب ما أعلنت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية.





- 22 دولة بإقليم شرق المتوسط حجزت حصصها في اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، حسب مسؤولي منظمة الصحة العالمية.





- وزارة الصحة النمساوية أكدت أن أكثر من 170 شركة في مجال التكنولوجيا الحيوية حول العالم تتنافس حاليا على تصنيع أول لقاح معترف به دوليًا لعلاج فيروس كورونا، وتم تطوير واختبار 20 لقاحًا مرشحًا للوقاية من الإصابة بالفيروس، وقد أجريت بالفعل الاختبارات قبل السريرية على الفئران وقرود الريسوس.





- يبدو أن اللقاح الروسي اقترب من الخروج للنور، فبدأ مركز "غامالي" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية في تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد على بعض موظفيه الذين تزيد أعمارهم على 70 وحتى 80 عاما، وجميع من تم تطعيمهم باللقاح بصحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط.





- روسيا تُجري مفاوضات في الوقت الراهن من الجهات الصحية في مصر لإجراء التجارب السريرية في المرحلة الثالثة على اللقاح الروسي في مصر، وفور تجاوز تلك التجارب سيتم بعدها الاتفاق على توريد اللقاح للشعب المصري وتحديد الكميات المطلوبة والسعر المقترح، ومن المتوقع توريده لمصر في نوفمبر حالة تجاوز الاختبارات المطلوبة من الجهات الرقابية الصحية وتجاوز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.



