استمرار نقل شحنات القمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:08 م
أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل مواصلة واستمرار عمليات نقل القمح  من ميناء دمياط البحري  إلى صوامع امبابة عبر نهر النيل وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى في تنشيط نقل البضائع نهريا.

واستقبل ميناء دمياط عدد 8 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى لنقل حوالى 2075 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل  فى رحلة هى الثالثة خلال عشرين يوما  لنقل القمح عبر نهر النيل بعد 3سنوات من التوقف.

وقد وجه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتسهيل وتيسير كافة الاجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع باقي الجهات المعنية العاملة بالميناء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخروج الوحدات النهرية من الميناء.

وأضاف الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 52 شاحنة ( سيارة نقل ) مما يسهم في تخفيف العبء على الطرق البرية  والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهري من اهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة بالاضافة الى  مساهمته في خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائي  بصفة عامة مما يعطي ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة.

تجدر الاشارة إلى أنه بهذه الشحنه تكون إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل خلال الـ 20 يومًا الأخيره قد بلغ  20 وحدة نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 5475 طن قمح تقريبًا وهو ما يعادل حمولة 137 شاحنة ( سيارة نقل ).

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نهر النيل ميناء دمياط البحري صوامع امبابة القمح

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