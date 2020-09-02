ننشر الأرواق المطلوبة لمنح جامعة MSA اكتوبر للعلوم والآداب 2020 وشروط التقديم ومميزات الدراسة





ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية منح جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، والأوراق المطلوبة وشروط التقديم، كما نقدم طرق التواصل مع جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة MSA، لتسجيل طلاب الثانوية العامة والأزهرية.





ونقدم لكم سلسلة مواضيع بأسعار كليات الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2020-2021، والمقرر أن يتقدم لها عدد من طلاب الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية بعد الانتها من الامتحانات للعام الجاري.





وينشر الموقع في هذا التقرير أسعار ومصروفات كليات جامعة أكتوبر للعلو والآداب الحديثة "MSA" للعام الدراسي الجديد 2019-2020 وتضم الجامعة 9 كليات وهي: "طب الأسنان - الصيدلة - التكنولوجيا الحيوية - الهندسة - علوم الإدارة - الإعلام - الفنون والتصميم - علوم الحاسب اللغات".





الأوراق المطلوبة لمنح جامعة MSA

- صورة شهادة الثانوية العامة.





- صورة من شهادة الميلاد.





- صورة من بطاقة الأب والأم.





- اصل مفردات المرتب.





- اصل بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية دقيق عن حالة الاسرة والاولوية تكون للمجموع الأعلى.





- حيازه الزراعية.





- فاتوره كهرباء وفاتوره مياه.





​​​​​​​شروط التقديم لكليات 2020

- يجب تقديم الأوراق في حالة من حصول الطالب على أكثر من 97٪ لكلية طب بشري.





- يجب تقديم الأوراق في حالة من حصول الطالب على أكثر من 96٪ لكلية طب الأسنان.





- يجب تقديم الأوراق في حالة من حصول الطالب على أكثر من 97٪ لكلية علاج طبعي.





- يجب تقديم الأوراق في حالة من حصول الطالب على أكثر من 97٪ لكلية الهندسة.





مميزات الدراسة بجامعة MSA

ودعت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الطلاب وأولياء الأمور للزيارة الجامعة للتعرف على الأقسام والتخصصات المختلفة بكليات، والإمكانيات العلمية ومستوى العملية التعليمية وجودة التعليم البريطاني والحياة الجامعية والأنشطة الطلابية.





وأكدت بيان الجامعة، أن الطالب الذي يقرر الانضمام لإحدى كليات جامعة MSA سيحظى بأول تعليم جامعي بريطاني في مصر، كما أنه سيحصل عند التخرج على شهادتين معترف بهم محلياً وعالمياً إحداهما معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والأخرى معتمدة من جامعتي جرينتش وبيدفوردشير البريطانيتين.





وأعلنت الجامعة أن شهادتها تتيح للطلاب استكمال الدراسات العليا بدون أي معادلة والحصول على عضوية جميع النقابات المهنية المختلفة بمصر، وللتسجيل وبدء إجراءات التقديم اضغط هنا.





وأشارت الجامعة، إلى أنه بعد الانتهاء من تسجيل البيانات سوف يتم تحديد موعد لإجراء المقابلة الشخصية وامتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، كشرط من شروط التقديم وضمان جودة التعليم البريطاني بالجامعة.





​​​​​​​تنسيق الجامعات الخاصة 2019-2020

واعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي الماضي ومن المحتمل العمل به خلال العام المقبل.





ويتضمن تنسيق الجامعات الخاصة ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة كالتالي:





- الطب البشرى 95%.





- كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) 90%.





- كلية الهندسة 80%.





- كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70%.





- كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقي الكليات 55%.



