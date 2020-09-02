الإمارات تسجل 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:54 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

 وشهدت دولة الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، أكثر من 79,623 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن إجرائها 87,955 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 362 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 69690 حالة.

 

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 382 حالة.

 

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