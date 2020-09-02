الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:02 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
Advertisements
خاطب مسؤولو النادي الأهلي، إدارة مصر المقاصة، لمعرفة طلباتهم الخاصة ببيع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم
ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب إنتهاء إعارته من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى.


ويقدم محمد ابراهيم مستويات رائعة مع مصر المقاصة منذ استئناف بطولة الدورى العام، وهوا الأمر الذى دفع مسؤولي الأهلي، للتفكير في ضم حاوي الزمالك السابق.


وفي سياق متصل دخل محمد إبراهيم في حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، خلال الفترة المقبلة.


الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم إنضم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجارى قادما من الزمالك.

أخبار تهمك

صفقة الأهلي المنتظرة.. 10 معلومات لا تعرفها عن المغربي أيوب الكعبي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من فايلر بشأن تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

منذ 43 دقيقة

الأهلي يتراجع عن موقفه بشأن بادجي

منذ ساعة و 19 دقيقة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

راكيتيتش يغازل برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل- الأهلي يوقع عقوبة كبرى على كهربا بعد أزمته مع الشناوي

منذ 11 دقائق

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"لدينا 7 أنواع من جينات كورونا".. 5 تصريحات لمستشار الرئيس بشأن الفيروس

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي في بيراميدز (صور)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:40 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

01:17 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

01:55 م

الأهلي يتحرك رسميًا لضم ساحر الزمالك السابق

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب