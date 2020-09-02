بعد ترشحه لجائزة نوبل.. جهود "السيسي" للسلام في إفريقيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحظةً عن دعم الأشقاء العرب والأفارقة في كل بقاع العالم، حيث لا أحد ينكر جهوده في دعم السلام والاستقرار في القارة السمراء، لعل أبرزها؛ اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ترشيح السيسي لجائزة نوبل
تقديرًا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحلال السلام والاستقرار في القارة السمراء، فإن برلمانات شمال أفريقيا ترشحه ورئيس جنوب السودان سلفاكير ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لجائزة نوبل للسلام على جهودهم الكبيرة لإنهاء النزاع المسلح وتحقيق السلام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم اتفاق السلام الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في عاصمة جنوب السودان بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث ينهي 17 عامًا من الحرب الأهلية في السودان وهو ما سينعكس على دعم جهود الأمن والاستقرار في السودان والعالم العربي.

مبادرات دعم السلام
وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الأمن والسلام، بإطلاق المبادرات، التي بدورها قربت بين كينيا والصومال، وكذلك دعم مبادرة اسكات البنادق في القارة الأفريقية (2020)، وبادر باستضافة القاهرة لقمتين لبحث الأزمة السياسية في كل من السودان وليبيا.

قمم لدعم الاستقرار
ودائمًا ما يتحدث الرئيس، في القمم التي يشارك فيها، عن حقوق الشعوب الأفريقية في السلام والاستقرار والتنمية، كمؤتمر ميونخ للأمن، قمة الحزام والطريق ببكين، قمة مجموعة العشرين باليابان، إضافةً إلى القمة السابعة لمؤتمر "تيكاد 7"، والقمة الأفريقية  التنسيقية الأولى التي عقدت في نيامى عاصمة النيجر في 8 يوليو 2019م.

جولات إفريقية 
ويشهد الرئيس، جولات مكثفة في إفريقيا، لدعم أمنها واستقرارها، كجولته غرب أفريقيا شملت دول غينيا وكوت ديفوار والسنغال، لتعزيز التعاون ودعم العلاقات بدول غرب القارة.

كما قام السيسي، بأول زيارة تاريخية إلى كوت ديفوار، في 11 أبريل 2019 لاستعادة مكانة مصر، ودورها المحوري في قارة أفريقيا.

وكان رئيس برلمانات شمال إفريقيا، رشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان، ورئيس مجلس السيادة السوداني لجائزة نوبل للسلام، بعد توقيعهم اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جائزه نوبل برلمانات شمال إفريقيا الرئيس السيسي اخر الاخبار

أخبار تهمك

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ 41 دقيقة

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم تشيلسي السابق: محمد صلاح سيرحل قريبًا عن ليفربول

منذ ساعة و 11 دقيقة

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي في بيراميدز (صور)

منذ ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

جنوب السودان يرعى محادثات السلام في السودان

دبلوماسي سابق: مصر تقود عملية التنمية المستدامة في القارة الإفريقية

السودان.. حمدوك وقوى التغيير توافقوا على أسماء 10 وزراء على الأقل

"نسعى لحل الأزمات العربية".. كلمة تاريخية لـ"السيسي" من الأمم المتحدة

السيسي عن منح رئيس وزراء أثيوبيا نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء

هل يساعد حصول "آبي أحمد" على نوبل في حل مشكلة مفاوضات سد النهضة؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

01:55 م

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب