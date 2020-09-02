7 أنواع.. حقائق جديدة عن فيروس كورونا في مصر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لا تزال الحقائق تنكشف بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث توجد 7 أنواع جينية في مصر، فضلًا عن عدم انتهاء الموجة الأولى، لذا ننصح الدولة المواطنين بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم.

ويرصد "الفجر"، حقائق جديدة لا تعرفها عن فيروس كورونا في مصر.

7 أنواع لكورونا في مصر 
بين الحين والآخر، تظهر حقائق جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يؤكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن هناك 8 أنواع جينية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنهم اكتشوف وجود 7 أنواع من فيروس كورونا في مصر.

نوع الفيروس يؤثر على الأعراض
وفي هذا الصدد، يقول تاج الدين، إنه تم إجراء بعض الأبحاث في مركز البحوث الطبية بطب عين شمس، ووجدوا أن اختلاف نوع الفيروس، يؤثر في الأعراض التي تظهر للمرض.

الموجة الأولى لم تنته
وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن الموجة الأولى من فيروس كورونا لم تنتهي حتى نصل للموجة الثانية، مشددًا على أن ما يحدث هو نوع من التذبذب في الأرقام الناتجة ما حدث قبل عيد الأضحى وفي المصايف والشواطئ.

ارتداء الكمامة حتى مارس
ووجه المواطنين بالحرص على ارتداء الكمامات مرة أخرى، حتى نتخطى الخريف والشتاء، "نلبسها لحد شهر مارس اللي جاي ونلتزم بالإجراءات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

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مستشار الصحة فيروس كورونا انواع الفيروس الموجة الأولى

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