بـ"أسلحة نارية وذخيرة وحشيش".. سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بالصف

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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بـ"أسلحة نارية وذخيرة، وحشيش".. أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة عن قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم استهداف المتهم وضبطه بالمنطقة محل سكنه وبحوزته بندقية آلية، بندقية خرطوش، 13 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت ( 500 جرام )، هاتف محمول، مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وإستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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