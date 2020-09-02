غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
الملصق
الملصق
ياسمين مبروك
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تسعى وزارة الداخلية؛ لتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة، بتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، واستبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام".

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات الذي طبقته وزارة الداخلية، في ضوء سعيه لتنفيذ منظومة إلكترونية متكاملة.

١. يعتبر الملصق الإلكتروني المقرر وضعه على السيارات، شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية.

٢. تسعى وزارة الداخلية، لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، بتركيب الملصق الإلكتروني، للسيارات.

٣. ضرورة توجه المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري.

٤. ويقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم.

٥. ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

٦. يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة ويتلف عند محاولة نزعه.

٧. ويتميز الملصق، بإمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا.

٨. ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطار غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة.

٩. يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.

١٠. وتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءًا ولحين الانتهاء من المنظومة.

وكانت إدارة المرور، حددت مهلة زمانية تنتهى يوم 20/10/2020 لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة السيارات داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات عقب انتهاء المهلة للمتخلفين عن تركيب الملصق الالكتروني.

وتستقبل صباح اليوم الأربعاء، وحدات المرور على مستوى الجمهورية، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام)، بعد مد العمل بجميع وحدات المرور حتى الساعة الثامنة مساءً، لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق.

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