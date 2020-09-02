الإسكان: المواطنون سيتمتعون بالمرحلة الأولى من مشروع عين الصيرة نهاية العام (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان تنفذ 5 مشروعات قومية، مثل تطوير بحيرة عين الصيرة، وتطوير مجرى العيون، ومشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وتطوير ميدان التحرير، ومشروع تطوير منطقة ماسبيرو.





وأضاف "خطاب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، "نتمنى أن يعيد مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة القاهرة التاريخية إلى جمالها، ونستطيع الاستفادة من كل ملامحها التاريخية".





وتابع متحدث وزارة الإسكان، أنها بحيرة كانت مهملة لعقود وتبلغ مساحتها نحو 25 فدانا، وهي بحيرة طبيعية عانت من مشاكل بيئية كثيرة وشهدت مخلفات صلبة، وجرى إطلاق مشروع التطوير منذ أشهر: "نعمل في المرحلة الأولى وسيتستطيع المواطنون التمتع بها في نهاية هذا العام".





وأردف، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع سيشهد تنفيذ مناطق ترفيهية سيستمتع بها الأهالي في نهاية هذا العالم، كما جرى جزيرة صناعية في وسط البحيرة، وتطهير البحيرة لكي تعود المياه إلى شكلها الطبيعي، فتغير شكل المياه عن ذي قبل، بالإضافة إلى عمل ممرات للمشي والتريض لاستخدام البحيرة ليلًا ونهارًا، مع عمل مطاعم وكافيهات تطل على البحيرة، وتخصيص شاشات عرض مطلة عليها أيضًا.





وفي سياق أخر انتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، من ستقبال طلبات المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، ومشروعات الأراضي المتمثلة في الأراضي الأكثر تميزًا والمتميزة، بجانب سداد جدية الحجز.





أولًا- مشروعات الشقق:





يبدأ الحجز بالأسبقية يوم 6 سبتمبر، حتى يوم 27 من الشهر ذاته، في مشروعات (سكن مصر- دار مصر- جنة).





وتتمثل خطوات الحجز في دخول المتقدم للحجز على الموقع الإلكتروني مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط).





ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة) ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكدًا أن التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (online).





وتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، في مشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو - العاشر من رمضان - السادات - حدائق أكتوبر).





ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100- 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع جنة، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر - العبور - دمياط الجديدة - الشيخ زايد).





كما تم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - القاهرة الجديدة).