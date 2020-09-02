الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والرطوبة 75٪ (فيديو)

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضًا محدودًا في درجات الحرارة مع ثاني أيام شهر سبتمبر، ويستمر الطقس في الميل إلى الحرارة بالقاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، ليكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





ومن المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة في القاهرة والوجه البحري إلى 75%، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 35 والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 24

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 27

دمياط العظمى 30 والصغرى 26

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22

السويس العظمى 36 والصغرى 24

العريش العظمى 31 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29

الفيوم العظمى 36 والصغرى 25

بني سويف العظمى 37 والصغرى 24

المنيا العظمى 38 والصغرى 24

أسيوط العظمى 38 والصغرى 24





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية





- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول.





- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس





- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي أنحاء الجمهورية بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاعا في معدلات الرطوبة.



