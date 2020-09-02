تعرف على الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر عام 2019 ويتعلق بالتقدم للتصالح في الحالات التي وقعت ما قبل صدوره بالنسبة لمخالفات البناء داخل المدن، ومخالفات الأراضي الزراعية منذ عام 2017. 

وتابع شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن القانون يتيح لمالك الوحدة السكنية التقدم للتصالح في مخالفات البناء لكن لا يجوز المستأجر التقدم للتصالح، مشيرا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتيح للمحافظين تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء بعد تشكيل لجنة مختصة. 

وأوضح أن القانون يتيح للمواطنين التقدم بالتظلم حال وجود خطأ في قرارات لجنة التقييم، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع مخالفات البناء.

وحول الأوراق المطلوبة للتقدم بالتصالح قال "على المواطن التقدم إلى الجهة الإدارية بأوراق تثبت ملكية العقار والرسومات المعمارية التي تثبت تاريخ الإنشاء".

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:

موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.

الفئات المطبق عليها القانون:

أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.

موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.

وحدات مركزية لأول مرة:

كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.

محكمة عسكرية:

قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.

مالك الوحدات:

وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

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