صحيفة تكشف حقيقة استخدام ميلانيا ترامب بريدها الشخصي لأغراض العمل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:17 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
وكالات
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استخدمت ميلانيا ترامب عقيلة الرئيس الأمريكي، صناديق البريد الإلكتروني الشخصية و"ماسنجر" مع القدرة على تشفير الرسائل، لأغراض العمل، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

 

وتلقت الصحيفة، هذه المعلومات من ستيفاني وينستون وولكوف، كبيرة مستشارين سابقة وصديقة مقربة من زوجة الرئيس الأمريكي، ومؤلفة كتاب "ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى".

 

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن وولكوف، أنها خلال عملها في البيت الأبيض، تلقت رسائل من السيدة الأولى عدة مرات في اليوم من بريدها الشخصي على خادم مؤسسة ترامب، ونطاق MelaniaTrump.com، وكذلك من خلال خدمة الرسائل الفورية iMessage. وقالت ووكوف: "أنا وميلانيا لم نستخدم صناديق البريد الإلكتروني التابعة للبيت الأبيض".

 

وقالت الصحيفة، إنها تمكنت من التعرف على الرسائل التي أرسلتها ترامب من صناديق البريد الشخصية بعد تنصيب زوجها كرئيس للولايات المتحدة.

 

وكشفت الصحيفة، أن السيدة الأولى، ناقشت في هذه المراسلات، قضايا التعيين في البيت الأبيض، وإبرام العقود الحكومية المختلفة، وجدول عمل الرئيس خلال الزيارات الخارجية، وإقامة الاحتفالات الرسمية في مقر إقامة رئيس الدولة.

 

وبدأت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، في العام الماضي، تحقيقا مع كبار مستشاري الرئيس، إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر (ابنة وصهر دونالد ترامب) بخصوص مزاعم استخدام بريدهما الإلكتروني الشخصي لأغراض تجارية.

 

وخلال حملته الانتخابية لعام 2016، انتقد ترامب منافسته هيلاري كلينتون، على تصرفات مماثلة.

 

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