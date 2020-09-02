د.حماد عبدالله يكتب: لماذا نتحمل (مسئول) فاشل !!!









"الفاقد" فى بلادنا كثير ونستطيع وبفكر بسيط ولكن بهمة وبشهامة أن نجتاز كل ما نواجهه من ضغوط بأن نقلل من الفاقد فى هذا الوطن !!

الفاقد فى الزمن هو أهم مانفتقده كل يوم يمر على هذا البلد دون عمل جاد ودون رؤية شاملة لمستقبل قريب !





نفتقد السياسات التى يجب أن نواجه بها أزماتنا فى التعليم وفى الدعم وفى الإسكان وفى الصحة وفى النقل وفى الطرق ولو كان لدينا وقت فليس بطويل فنحن نتعارك فى الشوارع لكى نصل إلى موعد أو مكان نتعارك فى طابور عيش لكى نصل لرغيف الخبز نتعارك فى المدرسة وفى الجامعة على توزيع الدروس الخصوصية والمحاضرات الخاصة والتى للأسف تنتج خريج فاشل غير مطلوب فى سوق العمل ليزيد عدد البطالة المقنعة عدداً حيث العمل فى إحتياج لموظفين بمواصفات مختلفة عما توفره هذه البرامج فى التعليم المصرى !





نحن نتعارك أمام سلالم وهمية لكى نطالب بزيادة الأجور وزيادة الرواتب لمواجهة إرتفاع الاسعار وإرتفاع مستوى المعيشة ومع ذلك يجب أن نوجه سؤال لأنفسنا ؟ من أين يمكن زيادة موازنة الدولة !؟





وهذا السؤال ليس دفاعاً عن الحكومة ولكن تحفيز لها من أين يمكن زيادة موازنة الدولة وهل الضرائب فقط هى المنبع أم أن هناك فاقد فى مصر يجب تلافيه فاقد فى وجود مسئول فى موقعه غير قادر على الخروج بمسئوليته على أكمل وجه نحن الشعب ندفع ثمن (الفاقد) حينما نطالب مسئول بأن يتنحى ليأتى غيره ربما يكون لديه ما يفيد هذا البلد نحن لا نتحدث عن وهم هناك مسئولين تقدموا إلى مواقع المسئولية إستطاعوا أن يضيفوا للجهد الوطنى هناك من حاملى الحقائب الوزارية إستطاعوا أن يرفعوا مؤشر النمو لماذا نتأخر فى التغير ؟ لماذا يجثم على صدر الوطن مما يفقدنا الأمل فيهم ومنهم !!





لماذا يتحمل الوطن بقاء مسئول شاغل لموقع غير منتج ؟





لماذا نتحمل مسئولين ليس لهم قيمة وليس لهم وزن وليس منهم أمل ؟