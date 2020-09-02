مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة تقوم بإجراءات الفتح بحرص شديد جدا، مؤكدا أن هناك استعداد لأي طارىء يحدث، كاشفا أن هناك من 7 إلى 9 لقاحات على وشك الاعتماد.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك قلق على الأطفال الصغار في ظل اقتراب العام االدراسي، واستمرار جائحة كورونا، خاصة وأنه لا ينصح أن يرتدوا كمامات.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يجب أن يكون من يتعامل مع الأطفال مرتديا الكمامة، ولا يختلط الأطفال بعدد كبير من المحيطين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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