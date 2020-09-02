الأجهزة الأمنية تتوصل لقاتل الشقيقتين في قنا (القصة كاملة)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:53 ص
ارشيفية
ارشيفية
بسام عبدالحميد
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جريمة شنيعة، استيقظ عليها أهالي قرية جزيرة مطيرة، بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، كان الشك والتساؤلات، بطلا القصة، التي انهت فيها شقيقتين حياتهما، دون سابق إنذار، بعد أن تركتهم اسرتيهما دون عائل أو معين، ليعثر عليهما أهالي القرية جثتين سابحتين في بركة من الدماء، بعد أن قام عامل بالإجهاز عليهما وقتلهما بسلاح أبيض وذبحهما.

بداية القصة:

بدأت القصة في يوم الخميس 27 أغسطس الماضي، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثتي نهى فتحي حسن 18 عامًا، ونورهان 13 عامًا، داخل منزلهما بجزيرة مطيرة مركز قوص، مذبوحتين في منزلهما، وسط ظروف غامضة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

اتخذت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، عدد من التدابير والاجراءات السريعة، ووضع خطة من أجل التوصل إلى مرتكب الواقعة، الذي لاذ بالفرار عقب تنفيذ الجريمة، وتشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث، والعميد سعيد عابد، رئيس مباحث المديرية، والعميد عاطف ابو الوفا، رئيس فرع الامن العام.

روايات متناثرة:

في الفترة الزمنية التي تلت الواقعة، انتشرت العديد من الروايات التي تناقلها الجميع، حيث جاء أشهرها، أن الاخت الكبرى، كانت تعمل في شركة السكر باليومية، وحاول أحد المواطنين التحرش بها، فصفعته أمام الجميع، ليقرر الانتقام ويستعين بـ 4 من أصدقائه، وذهبوا إلى منزل الضحيتين ونفذوا جريمتهم بعد فشلهم في اغتصابهما.

التحقيقات جارية:

في الجانب الآخر، كانت التحريات الأمنية والتحقيقات، تجري على قدم وساق، لتنفي روايات الأهالي حتى توصلت إلى الجاني الرئيسي في الواقعة، وهو يدعى "مجدي.م.ا" 29 عامًا، بعد أن حددت محل إقامته في محافظة أسوان، وحددت اسباب الجريمة ودوافعها، التي كانت تربطه علاقة سابقة مع المجني عليها الشقيقة الكبرى.

دوافع الجريمة:

فندت التحريات دوافع الجريمة إلى كون المتهم قام بتنفيذ جريمته انتقامًا منها، نظرًا لارتباط المجني عليها بشخص آخر، وكون الجاني على علم بحالهما، وكونهما يعيشان بمفرديهما، فقرر التخلص منها بعد دخولهما في مشادة سويًا، ادت إلى ذهابه إلى منزلهما، وعقب دخول المنزل أجهز على المجني عليها الكبرى، بسلاح ابيض، حتى فارقت الحياة، وتخلص من الشقيقة الصغرى التي شاهدت الواقعة ثم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن قنا وأسوان، من رصد تحركات المتهم، وتتبعه، حتى أعدت كمين أمني له، وتم ضبطه وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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