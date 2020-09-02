مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن أنواع فيروس كورونا في مصر (فيديو)

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر بها 7 أنواع من جينات كورونا من أصل 8 في العالم، مؤكدا كورونا كما هو ولم يتغير.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن توفر العلاج ضروري، ولكن لا سبيل حتى الآن إلا الوقاية من الإصابة من الكورونا، منوها بأنه حال توفر التطعيم هناك فئات سيتم تطعيمها أولا كالفرق الطبية، وكبار السن.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لا توجد دولة كبيرة أو صغيرة تستطيع تطعيم جميع سكانها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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