قبل السفر.. تعرف على تأخيرات قطارات "السكة الحديد" اليوم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
أرشيفية - قطار
أرشيفية - قطار
كرستينا عياد
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 2 سبتمبر ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالتالي:

- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة.

- أسيوط أسوان مدة 30 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   20 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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