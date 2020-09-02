لتجنب الحوادث.."المرور" تقدم نصائح مهمة للمواطنين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية؛ يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في:
1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.
8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

كما شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

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