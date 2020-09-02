"آية" بائعة الأحذية .. كرمها وزير الشباب وتجاهلها محافظ البحيرة (صور)

قالت "آية طه حسين"، ابنة محافظة البحيرة الحاصلة علي مجموع 99.5% شعبة علمي علوم في الثانوية العامة والتي التحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أنها تلقت اتصالات هاتفية من داخل مصر ومن مختلف الدول العربية حيث تلقت التهنئة على تفوقها ونجاحها.



وأوضحت "آية" أن فضيلة شيخ الأزهر تواصل معها وأبلغها بتحمل مشيخة الأزهر تكاليف دراستها بكلية الطب، وكذلك وزارة الأوقاف المتمثلة في مديريتي الأوقاف بالبحيرة والإسكندرية، وتكفلهم بمصاريف الدراسة في السنة الأولي بالجامعة، وأعربت عن سعادتها بعد تكريمها من وزير الشباب والرياضة الذي أعرب عن سعادته بوجود شباب متفوقين كثيرين في مصر.



وفي ذات السياق، استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بتكليف المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع الطالبة "آية" وتحديد موعدا لتكريمها والاستماع لمطالبها وتلبيتها من أجل مساعدتها هي وأسرتها، مؤكدين أنه كان من الأولي أن يتم تكريمها من محافظتها أولا قبل أن تكرم من الوزارات.



كانت "آية طه حسين" الطالبة الحاصلة علي مجموع 99.5% شعبة علمي علوم في الثانوية العامة والتي التحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أعربت عن سعادتها لسرعة استجابة المسئولين بتخفيض مصاريف دراستها في الكلية ومساعدة عائلتها على تحمل أعباء الحياة.



وقالت "آية" المعروفة إعلاميا ببائعة الأحذية في مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، أنها تلقت اتصالا من وزارة الأوقاف أخبرها أن وزير الأوقاف وافق علي تكفل الوزارة بمصاريف الدراسة بكلية الطب وكذلك تواصل محافظ البحيرة وتحديد موعدا لمقابلته وبحث إمكانية مساعدة والدتها بعد إصابة والدها بمرض السرطان.



تساعد "آية" والدتها في بيع الأحذية علي فرش صغير بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، مشاركة منها في تحمل أعباء الحياة؛ الأمر الذي دفع أهالي محافظة البحيرة للتعاطف معها واعتبروها نموذجا يجب أن يحتذي به جميع الطلاب في التفوق وأن يتخذوها مثالا مشرفا أمامهم لتحقيق أحلامهم والمثابرة والتحدي للظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة.



وأصبحت ابنة البحيرة حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة مطالبين المسئولين عن التعليم بتكريم الطالبة المتفوقة ودعمها، وتم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه "آية" من أمام فرش الأحذية وهي تساعد والدتها بمدينة شبراخيت.



وأعربت "آية" عن سعادتها لالتحاقها بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وناشدت وزير التعليم العالي بتخفيض تكاليف مصاريف كلية الطب لها مراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة والتي كانت لها حافزا للتفوق والنجاح.



وأشارت "آية" أنها كانت تنظم وقتها بين المذاكرة والعمل فى بيع الأحذية مع والدتها لمساعدة والدها المريض الذي يعانى من ورم بالغدة الدرقية يجعله لا يقدر علي العمل، لافته إلى أنها كانت تعتمد على الدروس الخصوصية وكان نصب أعينها دائما الاجتهاد وتحدي الظروف المعيشية.