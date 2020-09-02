الإسكان الاجتماعي: 200 مليار جنيه تكلفة مشروعات سكن ودار مصر وجنة

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه حتى الآن تم إنفاق ما يقرب من 200 مليار جنيه في مشروعات الإسكان ولاسيما المتعلقة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.



وأضافت "عبدالحميد"، في لقائها عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه تم طرح الإعلانات السابقة لوزارة الإسكان على مستوى الـ27 محافظة، مشيرة إلى إمكانية التقدم بحجز هذه الوحدات الصندوق بنظام التمويل العقاري.



وأشارت الرئيس التنفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن الوحدات المطروحة بهذا المشروع تصل مساحتها إلى 90 مترًا، وتناسب أصحاب الدخول الأقل من 2000 جنيه، موضحة أنه يتم تسديدها على دفعات.



وفي سياق متصل قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية التي يتم طرحها في المدن الجديدة تهتم بمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب طرح وحدات استثمارية.



وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الأحد، أن هناك 40 مدينة جديدة تم إنشاءها لاستيعاب الزيادة السكانية بالإضافة إلى 14 مدينة ضمن مدن الجيل الرابع، موضحًا أن ثلث سكان مصر يقيموا في محافظتي القاهرة والجيزة، وكان لابد من عمل تجمعات عمرانية حديثة بتخطيط عمراني يسمح بجودة الحياة للمواطن.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة السكان، أن أخر طرح للإسكان الاجتماعي كان خلال شهر يوليو الماضي بطرح الإعلان الثالث عشر بالإسكان الاجتماعي بـ 10 محافظات بينهم محافظتين ساحليتين و8 محافظات في الصعيد، بما بعكس الاهتمام الكبير بمحافظات الصعيد، معتبرًا أن إقبال المواطنين على وحدات الإسكان الاجتماعي يعكس قبول ورضا المواطنين عن المشروعات التي تقدمها الحكومة.





