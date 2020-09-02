عمرو كمال لـ"فيروز": "تكريم الرئيس الفرنسي لكي شرف للوطن العربي بأكمله"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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عبر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، عن سعادته بتكريم المطربة اللبنانية فيروز من الرئيس الفرنسي ماكرون، من خلال نشر صورة لها، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر، على الصورة قائلًا: "شرف للوطن العربى كله تكريمك من رئيس فرنسا.. السيدة فيروز تستحقى التكريم دائمًا وأبدًا".

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون، قام بزيارة جارة القمر فيروز مساء أمس الإثنين بمنزلها الخاص ومنحها أرفع الأوسمة التقديرية وهو وسم "جوقة الشرف" ثم غادر منزلها بعدما استمر اللقاء ساعة وربع.

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال، مهرجان "هنعمل لغبطيطا" التي قدمها مع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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مهرجان لغبطيطا المطربة اللبنانية فيروز

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