بتروجت يحدد سعر انتقال كريم طارق للزمالك

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن إدارة نادي بتروجت حددت مبلغ 20 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن كريم طارق لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش٬ إلى صفوف نادي الزمالك٬ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل مسؤولو الزمالك فى مفاوضات مباشرة مع إدارة النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ويذكر أن كريم طارق يقدم موسم جيد مع فريق طلائع الجيش مما جعله هدف للقطبين الأهلي والزمالك.