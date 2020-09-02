بتروجت يحدد سعر انتقال كريم طارق للزمالك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وقال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن إدارة نادي بتروجت حددت مبلغ 20 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن كريم طارق لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش٬ إلى صفوف نادي الزمالك٬ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ودخل مسؤولو الزمالك فى مفاوضات مباشرة مع إدارة النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

 

ويذكر أن كريم طارق يقدم موسم جيد مع فريق طلائع الجيش مما جعله هدف للقطبين الأهلي والزمالك.

أخبار تهمك

نجم برشلونة يُنهي الإتفاق مع إنتر ميلان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ حوالي 5 ساعات

صحفي إسباني يكشف موعد رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة

مانشستر سيتي ينسحب من سباق التعاقد مع ميسي

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس برشلونة مهدد بالسجن 4 سنوات بسبب ميسي

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

09:22 م

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب