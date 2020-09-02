شركات السياحة بالأقصر: "النهاردة يوم سعيد.. واستقبلنا أول فوج أوكراني"

قال ثروت عجمي، رئيس شركات السياحة في الأقصر، إن بداية عودة السياحة في الأقصر وأسوان يوم سعيد، مشيرًا على أنه تم استقبال أول فوج أوكراني اليوم قادمًا من مطار الغردقة.



وأضاف "عجمي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه سيتم تعقيم كافة الآثار والمنشآت السياحية في الأقصر، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تعقيم جميع الحافلات والمركبات.



وأكد رئيس شركات السياحة في الأقصر، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية في جميع المنشآت السياحية بالمحافظة، مطالبًا من وزير السياحة السماح بإجراء اختبار pcr في مطار الأقصر مثلما سمح بإجرائه في مطار شرم الشيخ تعويضًا للخسائر الفادحة التي تعرض لها القطاع منذ أزمة فيروس كورونا.



وفي سياق آخر، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن اليوم هو يوم عيد بالنسبة للأقصر؛ لعودة السياحة بها بعد 150 يوما من إغلاق المنشآت السياحية والفنادق، بعد نجاح تجربة فتح السياحة بـ 3 محافظات بنسبة 50%، ودخول 120 سائح لمصر وخروجهم دون الإصابة بكورونا.



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استجابت للمطالب بعودة فتح الفنادق الثابتة بالأقصر اعتبارًا من اليوم، والمراكب اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل.



وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، أن الاستعداد لعودة السياحة يتم منذ فترة على عدة محاور تتمثل في تدريب العاملين بالمنشآت والشركات والمتاحف، مع إعداد الفنادق بالإصلاحات المرجوة، والمتابعة مع الدولة للحصول على الشهادة للفتح، مشددًا على أن زيارة أمين منظمة السياحة العالمية كان لها مردود إيجابي على عودة السياحة تدريجيًا بالأقصر وأسوان.



وأعلنت محافظة الأقصر، أنه في إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل عدة مرات بين كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في انعاش الاقتصاد، تقرر استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل.



وأضافت المحافظة، في بيان صحفي، أن وزير السياحة والآثار، قام بعرض موقف محافظة الأقصر على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق على استئناف السياحة بالأقصر بدءًا من 1 سبتمبر 2020، للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وأيضًا عودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وذلك وفقًا للمعايير والإجراءات التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقًا لضوابط وزارة الصحة.