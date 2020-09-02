نشرة حوادث "الفجر".. النائب العام يحيل "أحمد بسام زكي" لمحكمة الجنايات

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.شهدت منطقة حدائق حلوان جريمة بشعة، حيث اعتدى شاب على شقيقه المعاق بالضرب حتى الموت، وتم ضبط المتهم وجاري مناقشته في الواقعة.إلحقوني بيتي بيولع".. هكذا استغاث صاحب منزل بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، بقوات الدفاع المدني لإنقاذه وأسرته من الموت، وحرق منزله.بادرت وزارة الداخلية بإتاحة العديد من الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بما يحقق التيسير فى تقديم الخدمة ويكفل جودتها.انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية، بأداء مبلغ مقداره 97 ألف 770 جنيها، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة المنوفية عن الأعوام الدراسية من 2012 حتي 2018.أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر عام ٢٠٢٠م بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.