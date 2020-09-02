الأسبوع بـ21 ألف جنيه.. ضبط شبكة تروج للدعارة عبر "فيسبوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- وبصحبته (سيدتين) يستغلهما في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وضُبط المتهم بحوزته هاتفا محمولا، يحتوى على رسائل تؤكد ضلوعه في ارتكاب هذا النشاط المؤثم، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطه في مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهم وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعرضهن للزواج العرفي محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالي (21 ألف جنيه) على أن يتقاضى مبلغ (7000 جنيه) عن كل سيدة، ومن بين ضحاياه السيدتين المشار إليهما، وبمواجهة السيدتان أيدن ما جاء بأقوال المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ضبط شخص يستغل موقعه الوظيفي بأحد المستشفيات



وفي سياق آخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بأحد المستشفيات لاستغلاله موقعه الوظيفي والاستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالاستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها في السوق المحلى والاستيلاء على ثمنها.



وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى، واستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للاستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب في السوق المحلى على الأدوية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.



وبمواجهة المتهم اعترف باستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والاستيلاء على ثمنها.



جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

