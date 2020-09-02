"السياحة" تكشف تفاصيل جديدة عن إجراء اختبار "pcr" قبل الدخول لمصر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 05:18 ص
سها بهجت
سها بهجت
شيماء حسن
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أكدت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه غير وارد دخول أي سائح إلى مصر بدون إجراء اختبار "pcr"، مشددة على أن هذا القرار في مصلحة المقصد السياحي المصري للتأكد من أن الواصلين غير حاملين لفيروس كورونا.

وقالت "بهجت"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، إنه في حالة تعذر إجراء اختبار "pcr" في بلد السائح، يمكنه إجراء الاختبار داخل مطار شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارة الصحة، مستطردة" سيلتزم السائح وقتها بالمكوث في غرفته في الفندق حتى ظهور نتيجة الاختبار".

وتابعت لمتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار: "إذا كانت نتيجة الاختبار سلبيًا فيمكنه استكمال الرحلة بحرية، وفي حالة كانت النتيجة إيجابية سيتم عزله طبيًا والالتزام بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة"، مؤكدة على أنه يتم متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية على المنشآت السياحية.

وحول عودة السياحة اليوم في الأقصر وأسوان أعربت المتحدثة باسم وزارة السياحة عن تفاؤلها بعودة السياحة الثقافية في الأقصر، وأسوان وجميع المتاحف، مؤكدة على ضرورة التزام جميع هذه المنشآت بالإجراءات والشروط المتعلقة باشتراطات السلامة الصحية وبنسبة إشغالات تصل إلى 50%.

يوم عيد بالنسبة لقطاع السياحة
وفي سياق متصل قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن اليوم هو يوم عيد بالنسبة للأقصر؛ لعودة السياحة بها بعد 150 يوما من إغلاق المنشآت السياحية والفنادق، بعد نجاح تجربة فتح السياحة بـ 3 محافظات بنسبة 50%، ودخول 120 سائح لمصر وخروجهم دون الإصابة بكورونا.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استجابت للمطالب بعودة فتح الفنادق الثابتة بالأقصر اعتبارًا من اليوم، والمراكب اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل.

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، أن الاستعداد لعودة السياحة يتم منذ فترة على عدة محاور تتمثل في تدريب العاملين بالمنشآت والشركات والمتاحف، مع إعداد الفنادق بالإصلاحات المرجوة، والمتابعة مع الدولة للحصول على الشهادة للفتح، مشددًا على أن زيارة أمين منظمة السياحة العالمية كان لها مردود إيجابي على عودة السياحة تدريجيًا بالأقصر وأسوان.

وأعلنت محافظة الأقصر، أنه في إطار الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتواصل عدة مرات بين كل من، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا، والعمل على إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش الاقتصاد، تقرر استئناف حركة السياحة بالمحافظة ابتداء من 1 سبتمبر المقبل.

وأضافت المحافظة، في بيان صحفي، أن وزير السياحة والآثار، قام بعرض موقف محافظة الأقصر على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وافق على استئناف السياحة بالأقصر بدءًا من 1 سبتمبر 2020، للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وأيضًا عودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وذلك وفقًا للمعايير والإجراءات التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقًا لضوابط وزارة الصحة.

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