"ماكرون": لن أندد بالرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، إنه ليس في موقع يمكنه من إصدار حكم على قرار مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، نشر رسم كاريكاتيري للنبي محمد.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده تتمتع بحرية التعبير وحرية العقيدة، لكنه يتعين على المواطنين الفرنسيين إظهار الكياسة واحترام بعضهم وتجنب الانسياق وراء "حوار الكراهية".

وتعتزم صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية إعادة نشر الصورة المسيئة للنبي محمد، التي سبق أن نشرتها عام 2015، في عددها الجديد الذي سيصدر يوم الأربعاء 2 سبتمبر.

ويتزامن إعادة نشر هذه الرسوم الكاريكاتيرية مع انطلاق محاكمة 14 متهما في قضية الهجوم المسلح على مقر الصحيفة الذي خلف 12 قتيلا في صفوف فريق العاملين فيها وأثار موجة من الاستنكار والاحتجاجات.

وكتب مدير الصحيفة الساخرة في العدد الجديد يقول: "لن ننبطح أبدا، ولن نتراجع أبدا"، موضحا أن هذه الرسوم ستعود إلى الصفحة الأولى من الصحيفة بمناسبة المحاكمة وهو أمر "الضروري".

وأضاف أن مؤسسته رفضت في السابق دعوات نشر رسومات كاريكاتيرية جديدة عن النبي محمد لغياب مبرر معقول.

وأثارت هذه الرسوم المثيرة للجدل عندما نشرت في المرة الأولى قبل 5 سنوات استياء كبيرا في الأوساط المسلمة في فرنسا والعالم، ولا يستبعد أن يثير قرار إعادة نشرها المشاعر ذاتها مرة أخرى.

أخبار تهمك

فايلر يُحدد بديل رمضان صبحي من الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين

النقد الدولي: القطاع المصرفي المصري حقق استقرار بالرغم من الهزات العالمية

منذ ساعة و 16 دقيقة

والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

منذ ساعتين

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

منذ ساعة

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة يُنهي الإتفاق مع إنتر ميلان

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

لاعبي برشلونة يتجاهلون ميسي.. ولاعبان فقط يطالبونه بالبقاء

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

الصحة: تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

11:39 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

09:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب