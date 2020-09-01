محمد محسن يعلق على زيارة الرئس الفرنسي لفيروز في منزلها "يا جمالك يا ست الناس كلها"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان محمد محسن صورة للفنانة فيروز وذلك عقب زيارة الرئس الفرنسي لها في منزلها، عبر صفحته الرسمية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلق محسن، علي الصورة قائلاً: "يا جمالك يا ست الناس كلها يا "فيروز" رمز الوطنية والجمال والسمو والرقي والبساطة، يتزين ويتشرف وسام جوقة الشرف - وهو أرفع وسام فرنسي - بوجوده على صدرها. هذه هي الحقيقة، والوسام الحقيقي ناله #ماكرون المحظوظ بزيارته لجارة القمر"


وتابع" محمد" قائلاً: الوحيدة التي ألغت خانات الديانات وأذابت كل اعتبارات التمييز والطائفية والعنصرية من حياتنا. ظهورك وضحكتك جبروا بخاطرنا. ربنا يحفظك ويخليكي للبنان والعرب والحياة "


يشار إلي بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لبيروت بزيارة الفنانة" فيروز" ، وهي واحدة من أشهر المطربين في العالم العربي، ويعتبر صوتها موسيقى تصويرية للبنان من بدأة ازدهاره مروراً بصراعاته وحتى أحدث صدمة تعرض لها، وبدت فيروز (85 عاما) في رداء أسود، وحرصت على الاستعانة بالقناع الطبي الواقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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