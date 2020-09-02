وائل الإبراشي: "ماكرون لم يجد رمز يوحد اللبنانيون إلا فيروز"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، خلال زيارته الثانية إلى بيروت، يعكس قيمة الفن ودوره في توحيد الشعوب، خلافا لما تلعبه السياسية والمحاصصة في تفريق أبناء الوطن الواحد، مضيفا: "ماكرون لم يجد رمز يوحد اللبنانيون إلا فيروز.. السياسة تمزق والفن توحد".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن ما يتعرض له لبنان الآن يحتاج إلى توحد كافة أبنائه، من أجل الخروج من نفق ضياع الدولة، موضحا: "الأمر الذي يهم الجميع الآن أن يقف لبنان على قدميه من جديد خاصة وأن الدولة اللبنانية مهددة بالفناء، وهذا ما يتحدث فيه الجميع الآن".



ولفت "الإبراشي"، إلى أن العالم ينظر إلى لبنان ويريد لبنان جديد بعيدًا عن الطائفية والمحاصصة الحزبية والمصالح الشخصية،وتابع:" وهذا ما يطمح له اللبنانيون الآن"، لافتًا إلى أن زيارة "ماكرون"، لـ"فيروز"، يفضح جرائم الإخوان وهجومهم على الفن والتقليل من قيمته، مضيفًا:"من أسلحة جماعة الإخوان الإرهابية هو الاستخفاف بالفن، ويحقرون الفن دائماَ ".



وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية" بعد لقاء بينهما جاء بعد قليل من وصوله إلى بيروت، الاثنين.



ويزور ماكرون العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر، كي يحث السياسيين على تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء، بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وأودى بحياة 190 شخصا.



وفيروز، 85 عاما، أيقونة الغناء اللبناني، وإحدى أشهر المطربات في العالم العربي، ويجسد صوتها "دراما لبنان" من أوج ازدهاره، مرورا بصراعاته، وحتى أحدث صدمة تعرض لها.



وقال الرئيس الفرنسي في بث تلفزيوني عقب اللقاء "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم"، بحسب ما أوردت "رويترز".



ووصف ماكرون فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".

