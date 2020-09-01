رانيا منصور تعلن انتهاء تصوير مسلسل "أسود فاتح" اليوم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهى نجوم مسلسل "أسود فاتح"، من تصوير مشاهدهم الأخيرة من العمل، الذى من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.


ونشرت رانيا منصور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "أسود فاتح"، حيث علقت قائلة"فركش تصوير مسلسل أسود فاتح حتوحشونى أوى كلكم وقاعدتنا مع بعض يا بنات وقاعدة البحر عند أوضة نانسى وخروجة السلم و الحظر فى الكورونا والحظر بعد الانفجار ذكريات كتير حتفضل بعد تصوير المسلسل دا".


وتابعت قائلة"حيوحشنى لبنان واهل لبنان ونفسى المرة الجاية لما ارجع ترجع لبنان اللى كلنا نعرفها... حتوحشنى اوى يا كريم وبجد شكرا انك استحملت توترى شكرا جدا استاذ على وشركة الانتاج المحترمين جدا جدا سيدرز آرت برودكشن استاذ صادق الصباح محدش قصر معانا فى اى حاجة بالرغم من الظروف الصعبة جدا اللى عدت على المسلسل".


واختتمت قائلة "مبسوطة اوى انى اشتغلت فى المسلسل دا وربنا يكتبلنا النجاح يا رب استنونى فى دور آية الدور دا انا بحبه جدا اكتر دور عملته وتعبت فيه حتعرفوا بعدين لما تشوفوا المسلسل حتوحشنى آية اوى".

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