وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن الجامعات الأهلية هدفها إتاحة التعليم بكل محافظات مصر، مشيرا إلى أنها ما بين التعليم الحكومي والخاص.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين برنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح ويعاد ضخ الأرباح مرة أخرى على هيئة مصاريف لتحسن جودة التعليم بها.





وأوضح أن الدولة المصرية عازمة على إنشاء جامعات أهلية غير هادفة للربح في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن خريجي تلك الجامعات سوف يكونوا مؤهلين للعمل في مختلف دول العالم.











