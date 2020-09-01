وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:06 م
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن الجامعات الأهلية هدفها إتاحة التعليم بكل محافظات مصر، مشيرا إلى أنها ما بين التعليم الحكومي والخاص.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين برنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح ويعاد ضخ الأرباح مرة أخرى على هيئة مصاريف لتحسن جودة التعليم بها.

وأوضح أن الدولة المصرية عازمة على إنشاء جامعات أهلية غير هادفة للربح في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن خريجي تلك الجامعات سوف يكونوا مؤهلين للعمل في مختلف دول العالم. 



وفي وقت سابق، قال أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، في وقت سابق، إنه تم إعداد دراسة لوضع استراتيجية لما بعد كورونا، مؤكدًا أن المستقبل سيكون في التكنولوجيا والبدائل التعليمية المتقدمة من التعلم الرقمي والجامعات الذاتية وجامعات الجيل الرابع.

وأضاف "عاشور"، أن هناك ترحيبًا كبيرًا بفكرة التعليم البديل، ومن المتوقع أن يكون هناك نسب مساوية لحضور الطالب إلى الجامعة وتلقيه التعليم "أون لاين".

وأشار نائب وزير التعليم العالي، إلى أنه خلال أزمة كورونا تم رفع 80% من المقررات على شبكات الإنترنت، وأكثر من 70% من الطلاب تفاعلوا مع النظام.

وأوضح أنه مهما قامت الدولة بتوسعات وإنشاءات فإنه من الصعب استيعاب عدد الطلاب بعد 10 سنوات، موضحا أن الزيادة تصل إلى مليون و500 ألف طالب، إلى جانب ثلاثة ملايين حالية.

وكشف، عن فرص العمل المستقبلية في قطاعات التعليم المختلفة، وكانت في قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك وفقًا لاستبيان قامت به الوزارة للتعليم بعد كورونا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الفرصة بتخصصات الصحة والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة من خلال الاهتمام بالتخصص وإنشاء كليات تتلاءم مع هذين القطاعي.

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