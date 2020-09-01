بعد زيارة فيروز... تامر أمين: "ماكرون يلعب بمشاعر اللبنانيين والعرب"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:57 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
علق الإعلامي تامر أمين، على منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلى وسام شرف في فرنسا للمطربة فيروز قائلًا: "ماكرون بيلعب على مشاعر اللبنانيين والعرب"، مشيرا إلى أن السيدة العظيمة فيروز تستحق هذه الزيارة لكونها قامة كبيرة.

وأعرب "أمين"، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بمشاهدة فيروز بصحة جيدة بعد الشائعات التي أطلقت عليها مؤخرا، معلقا: "تقف شامخة كالمعتاد ووجهها عليه علامات الصحة بعد أن تعرضت لوعكة صحية.. وربنا يعطيها الصحة".

وأوضح أن زيارة "ماكرون" لفيروز خطوة في منتهي الذكاء، مشيرا إلى أنه عقب انفجار بيروت "ماكرون" كان مع الشارع اللبناني ثاني يوم؛ وسط انهيار وصدمة اللبنانيين من الإنفجار، معلقًا: "ماكرون بيلعب على الجانب العاطفي والوجداني.. وهذه الزيارة مغازلة للشعب العربي حتى يدخل بعد ذلك في السياسة التي يتبعها المصلحة". 

وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية" بعد لقاء بينهما جاء بعد قليل من وصوله إلى بيروت، الاثنين.

ويزور ماكرون العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر، كي يحث السياسيين على تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء، بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وأودى بحياة 190 شخصا.

وفيروز، 85 عاما، أيقونة الغناء اللبناني، وإحدى أشهر المطربات في العالم العربي، ويجسد صوتها "دراما لبنان" من أوج ازدهاره، مرورا بصراعاته، وحتى أحدث صدمة تعرض لها.

وقال الرئيس الفرنسي في بث تلفزيوني عقب اللقاء "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم"، بحسب ما أوردت "رويترز".

ووصف ماكرون فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية، بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته.

ونادرا ما تتحدث فيروز لوسائل الإعلام، رغم إذاعة أغنياتها عبر موجات الأثير من الرباط وحتى بغداد.

وفي واحدة من أشهر أغنياتها تقول فيروز "حبيتك بالصيف!! حبيتك بالشتى!!" وهي أغنية طرحت قبل دخول لبنان في أتون حرب أهلية استمرت بين عامي 1975 و1990، وهي فترة كان لبنان لا يزال فيها مشهورا بلقب "سويسرا الشرق الأوسط"، حيث كان يجتذب مشاهير هوليوود إلى مطاعمه وشواطئه البديعة.

وقال ماكرون للصحفيين عقب وصوله إنه مع احتفال لبنان بمئويته، فإن ثمة فرصة سانحة "للسعي وتعلم الدروس والتطلع إلى المستقبل".

ونالت فيروز إعجاب رؤساء فرنسيين آخرين. فقد منحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

وكان أول ظهور لفيروز، التي ولدت باسم نُهاد حداد، على تلفزيون أوروبي عام 1975 في برنامج فرنسي. وفي عام 1979، تضمنت أغنيتها "إلى باريس!" كلمات تقول فيها "يا فرنسا شو بقلن لأهلك عن وطني الجريح"؟

وخلال الحرب الأهلية قامت فيروز بجولة في الخارج، وأحيت حفلا غنائيا واحدا فقط في لبنان على خشبة مسرح بين شطري بيروت التي كانت مقسمة بسبب الحرب آنذاك.

وأردف أن الشعب اللبناني ينتظر من الحكومة الجديدة حلول للكثير من المشكلات المتراكمة ولعل أبرزها المشاكل الاقتصادية، مؤكدا أن هناك العديد من التحديات في انتظار حكومة أديب وعليه النجاح فيها.

وأشار إلى أن حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل لم تكن لديه خبرة تمكنه من حل المشكلات وبالتالي لم تلقى رضا الشعب اللبناني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماكرون لبنان فيروز الإعلامي تامر أمين

أخبار تهمك

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

منذ ساعة و نصف

والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من مجلس الأهلي ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة يحصل على فرصة الانتقام من بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تفاصيل قرار وزارة التموين الخاص بصرف الكمامة إجباريا

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد بحق مسؤول المخابرات بمرفأ بيروت و3 ضباط آخرين

منذ حوالي 3 ساعات

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ موهوب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يعلن عن فريقه الجديد

منذ يومين

تفاصيل انتقال نجم ليفربول إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة بيراميدز

منذ 34 دقيقة

بيكيه يخذل ميسي لصالح برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يجدد عقد أزارو لمدة موسمين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تعقب على لقاء فيروز بالرئيس الفرنسي آيمانويل ماكرون

فيروز تستقبل ماكرون على "فنجان قهوة"

هكذا علقت أحلام على منح ماكرون فيروز وسام جوقة الشرف

شريهان توجه رسالة محبة لفيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي للنجمة اللبنانية في منزلها

لهذا السبب.. باسم مغنية يعترض على زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز

ماكرون ينجح في إخراج أيقونة الفن اللبناني فيروز من عزلتها (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

ميسي يتخذ إجراء نهائي ضد برشلونة

09:30 م

كيف يضغط برشلونة على ميسي بورقة راكيتيتش؟

09:22 م

والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

10:30 م

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب