وزيرة الهجرة: شريحة المصريين الدارسين في الخارج مميزة جدا (فيديو)

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها بدأت تلتفت إلى شريحة المصريين الدراسين في الخارج بعد أزمة كورونا، مؤكدة أنهم شريحة متميزة جدا.





وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن تمثيل البرلمن لشريحة المصريين في الخارج كانت تجربة جديدة لها سلبيات وإيجابيات، تحدث لأول مرة، منوهة بأن هناك مصريين في الخارج يريدون الترشح ضمن الممثلين عن المصريين في الخارج.





وأضافت وزيرة الهجرة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن بعد شروط تمثيل المصريين في الخارج بالبرلمان.











