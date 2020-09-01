وزيرة الهجرة: شريحة المصريين الدارسين في الخارج مميزة جدا (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:49 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها بدأت تلتفت إلى شريحة المصريين الدراسين في الخارج بعد أزمة كورونا، مؤكدة أنهم شريحة متميزة جدا.

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن تمثيل البرلمن لشريحة المصريين في الخارج كانت تجربة جديدة لها سلبيات وإيجابيات، تحدث لأول مرة، منوهة بأن هناك مصريين في الخارج يريدون الترشح ضمن الممثلين عن المصريين في الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن بعد شروط تمثيل المصريين في الخارج بالبرلمان.



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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأحد، في لجان المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP)، "الدفعة الثالثة" وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وجاء ذلك في إطار اهتمام مصر بخلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة في كافة المناحي السياسية، الإدارية والمجتمعية.

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؛ انطلاقا من حرص الدولة المصرية حريصة على صنع جيل ذي وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، لذا كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة. 

ووصلت وزيرة الهجرة إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث التقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية وعدد من القيادات، واستمعت لشرح حول طريقة التسجيل في هذا البرنامج وأهدافه وكيفية اختيار المرشحين وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.



وأثنت السفيرة نبيلة مكرم، على مستوى المتقدمين وما لمسته خلال المقابلات الشخصية للتقييم من إطلاعهم علي مختلف القضايا والملفات، وما لمسته من كفاءات معبرة عن تمثيل كافة قطاعات الدولة ودواوين الحكومة، وأشادت وزيرة الهجرة بجهود الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب ورفع قدراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الأكاديمية نجحت في تمكين الكفاءات الشبابية في القطاع الحكومي وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء الانسان ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تَبوُء المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد (190) متدرب بعدد (640) ساعة تدريبية يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد (79) متدرب والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.

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