جو بايدن يجمع تبرعات قياسية لحملته الانتخابية في أغسطس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين مطلعين، بأنه من المتوقع أن يعلن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن عن جمع تبرعات قياسية بأكثر من 300 مليون دولار خلال أغسطس.

وجمع بايدن الذي يتجاوز الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب في معظم استطلاعات الرأي الوطنية، 140 مليون دولار في يوليو.

ومن المتوقع أن يشهد دعما من المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي عقد في الفترة من 17 أغسطس إلى 20 أغسطس.

وتشهد الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، منذ أواخر مايو على "اضطهاد الشرطة للمواطنين من أصول إفريقية".  

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