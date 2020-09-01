وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن كل الجامعات مخصص لها قطع أراضي في الظهير الصحراوي منذ سنوات بحيث يكون كل جامعة تمتلك جامعة أهلية ضمن مشروع قومي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامح "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن اجتماع اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول الشكل المعماري ومتابعة من سيادته للمشروع من كل جوانبه.





وتابع أن الجامعة الجديدة في المرحلة الأولى تتكلف حوالي من 3 إلى 4 مليار جنيه وأن بعض الجامعات التي تم التوجيه بانشائها ستبدأ الدراسة بها العام المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس يهتم بالملف من كل الجوانب سواء تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية.





وأوضح أن الحديث تم في الاجتماع مع الرئيس أيضا حول تطبيق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم وتم عرض نتيجة التنسيق على الرئيس.



