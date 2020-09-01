وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد (فيديو)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن كل الجامعات مخصص لها قطع أراضي في الظهير الصحراوي منذ سنوات بحيث يكون كل جامعة تمتلك جامعة أهلية ضمن مشروع قومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامح "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن اجتماع اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول الشكل المعماري ومتابعة من سيادته للمشروع من كل جوانبه.

وتابع أن الجامعة الجديدة في المرحلة الأولى تتكلف حوالي من 3 إلى 4 مليار جنيه وأن بعض الجامعات التي تم التوجيه بانشائها ستبدأ الدراسة بها العام المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس يهتم بالملف من كل الجوانب سواء تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأوضح أن الحديث تم في الاجتماع مع الرئيس أيضا حول تطبيق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم وتم عرض نتيجة التنسيق على الرئيس.

وأشار إلى أن الاجتماع مع الرئيس شمل الحديث حول العام الدراسي الجديد وتم توضيح خطة التعليم الهجين لتقليل التزاحم والتواجد المكثف في المحاضرات والمعامل وهناك مرونة في التطبيق طبقا لظروف كل جامعة في ظل إطار عام بتقسيم الطلاب على مجموعات والتعامل مع منصات تعليم الكترونية ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

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