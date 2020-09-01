رولا سعد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة رولا سعد، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رولا بالصورة مرتدية شميز باللون البيچ وهوت شورت موڤ، علقت علي الصورة: كن متفائلاً لعل اليوم ويختلف ويأتي لنا بالخير.

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وانهالت الكثير من التعليقات أبرزها "قمر يا ملكة الكون".

يشار أن رولا سعد قد طرحت سابقا كليب أغنية "دكان شلاطة" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان بينو،وتوزيع رامي وهو من إخراج إيهاب عبد اللطيف.


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