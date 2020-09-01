نقل 3 مهندسين بالوحدة المحلية لمدينة فرشوط وإحالتهم للتحقيق

قرر اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، نقل 3 مهندسين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وإحالتهم للتحقيق وذلك لإصدارهم ثلاث رخص مباني بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.





ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، وأكد الداودي علي أن تتصدى بكل حزم لكافة أشكال الفساد المالي والإداري ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مرتكبة والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.





آخر مستجدات فيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر ما زالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك نقصا واضحا في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات أو التي تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي.



