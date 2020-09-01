تصعيد حارس مرمى من فريق الشباب لفريق الأهلي





قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد الحارس حمزة حسين، من قطاع الناشئين، للمشاركة في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.





وشارك حمزة حسين في المران، تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس، الذي اشتمل على التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على العرضيات.





وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة حسين، تدريبات قوية، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



