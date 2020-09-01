مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

أبدى نادي بيراميدز سبورت، مرونة كبيرة في رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وفتح الفريق السماوي، الباب أمام رحيل البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق، بعد اقتراب رمضان صبحي من الانضمام للفريق، خاصةً في ظل اهتمام الأهلي بالحصول على خدماته.





وجدد مسؤولو النادي الأهلي المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز سبورت، للحصول على خدمات تراوري خلال فترة الميركاتو الصيفي.





ودخل تراروي، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لمحاولة الحصول على خدماته وتدعيم صفوفه وخطه الهجومي مع بداية الموسم الجديد.





وكان الأهلي أبدى تراجع ملحوظ عن الصفقة، بسبب تمسك ناديه بخدماته بالموسم الجديد، ورفض الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني رحيله بالفترة الحالية.





فيما جاء تجدد المفاوضات مرة أخرى بعد تأكد رحيل رمضان صبحي نجم الفريق، وعدم تجديد عقده بعد الإعارة التي انتهت من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، في يونيو الماضي.



